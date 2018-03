Grillini con il Pd? Allora sono grullini

C'è una sola via che il Movimento 5 stelle non può percorrere: quella di un'alleanza con il Pd, e ancora peggio con il Pd del dopo Renzi magari con in prima fila Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema. Quel Pd è il creatore del governo di Mario Monti del 2011, il regista dello schiacciamento dell'Italia sull'Europa franco-tedesca, l'autore dei provvedimenti salva-banche, lo scrittore della legge Fornero. Erano i padroni del Monte dei Paschi di Siena e i responsabili di tutti i guai che sono venuti ai contribuenti italiani. Certo che spingono per un'alleanza: sono morti e come vampiri vorrebbero succhiare il sangue del M5s. Non fatevi abbindolare dagli Eugenio Scalfari: il suo abbraccio è come quello dello scorpione: velenoso, uccide chiunque lo riceva (e infatti a inizio campagna elettorale l'aveva dato a Silvio Berlusconi). Credo che le sole affinità programmatiche ci siano con chi ha votato al Nord la lega di Matteo Salvini. Lega e M5s sono maggioranza in qualsiasi regione italiana, e vorrà dire pure qualcosa. Ma se non piace, meglio chiarezza e ritorno al voto. Perché andare con il Pd non è da grilini: è da grullini...