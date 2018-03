L'unico governo possibile è M5s-centrodestra

Il Pd non aiuterà nessun governo, e la stragrande maggioranza dei dirigenti sono convinti che l'unica strada per loro utile a serrare le fila e ricostruire sia l'opposizione. Voteranno quindi contro qualsiasi fiducia. E non accetteranno nè di fare partire nè di dare l'appoggio esterno a un governo di centrodestra, l'unico a cui potrebbe essere utile la loro astensione (al M5s non basterebbe, perché con i voti contrari del centrodestra verrebbero comunque bocciati). Resta quindi una sola direttrice per formare un governo: quella M5s-centrodestra, o parte di esso. Non mi interessano le formule politiche, ma una considerazione evidente: nessun programma ha ricevuto il consenso pieno degli italiani visto che nella migliore delle ipotesi non ha convinto due italiani su tre. Ma dal voto di domenica sulla direttrice Nord-Sud si è ben visto un grido, che riguarda tre temi: sicurezza, immigrazione e contrasto alla povertà. Fate quello che volete, ma non pensate che il problema sia la legge elettorale: qualsiasi legge ammessa dalla consulta (proporzionale o maggioritaria) darebbe questo stesso identico risultato, a meno che ci sia quel doppio turno che i giudici costituzionali hanno bocciato in sè. Pensare a governi di scopo per questo è quindi pura follia: verrebbero scopati via dagli elettori italiani un minuto dopo. Quel che serve è un'intesa pratica, non ideologica e a tempo per dare risposta a quel grido su quei tre temi. Cari eletti, datevi da fare.