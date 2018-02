Senza Razzi alle elezioni per Forza Italia saranno c...i!

Ecco Antonio Razzi al telefono con il direttore dei quotidiani del gruppo Corriere nel giorno del suo 70° compleanno. Festeggia con due diplomatici suoi amici della Corea del Nord, e attende trepidante quel vitalizio tanto agognato che a fine marzo finalmente scatterà. Ne minimizza la portata ("Non è chissà che..."), soprattutto perché quella conquista passa attraverso una delusione: la non ricandidatura nelle liste di Forza Italia. Sostiene che il partito avrà danni sensibili per questa scelta, che tutti gli telefonano dicendo che non voteranno più il centrodestra. Ma spera comunque nella loro vittoria per avere un incarico diplomatico: quello dei tessere i rapporti con il dittatore della Corea del Nord, suo grande amico. Razzi è convinto di essere l'unico a poterlo convincere a miti consigli, e rivendica perfino a sè la regia della pace fra le due Coree per i giochi Olimpici invernali che si sono appena conclusi...