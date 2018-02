Giorgetti, con la Lega abbiamo imposto la campagna elettorale a tutti

Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega di Matteo Salvini partecipando a un forum a Perugia con i quotidiani del gruppo Corriere, ha raccontato questa campagna elettorale, rivendicando di avere imposto i contenuti anche agli altri partiti- alleati o avversari che siano: dalla immigrazione alle pensioni, dalla flex tax alla sicurezza. Spiega in questa intervista che effettivamente ogni tanto i toni della Lega sono alti "ma se non facciamo così nessuno ci sta a sentire", e rivendica di avere intuito i problemi anni prima degli altri. Facendo un esempio: "venticinque anni fa uno di noi, Erminio Boso, disse che bisognava prendere le impronte digitali a chi sbarcava qui in Italia. Fischiarono tutti e gli diedero del razzista. Oggi questa è una regola della Unione europea". Sulle pensioni Giorgetti dice che vuole sostituire la Fornero con "quota 100": la somma di anni di età e di contributi versati con cui si può accedere alla pensione di anzianità. Quanto all'Europa secondo lui si può fare la voce grossa: "non abbiamo grandi margini di trattativa, ma noi e il nostro debito pubblico siamo troppo grandi per farci fallire. Quindi ci staranno a sentire..."