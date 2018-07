SIRREALE, le emozioni di Forciniti: "Tutto è partito dalla Coppa Italia"

“SIRREALE - storia di un Triplete che ha stupito il mondo”. È in vendita da lunedì (acquistabile online sul sito della Sir Safety Conad Perugia e presso l’Outlet della Sir Safety System, oltrechè sul sito dell’editore Calzetti & Mariucci, su Amazon e nelle migliori librerie italiane) il libro scritto dal giornalista del Corriere dell’Umbria Carlo Forciniti che racconta la genesi e tutte le tappe della passata storica stagione per la pallavolo maschile perugina con la conquista di Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. È proprio l'autore a raccontarci tutto di “SIRREALE”. C’è un momento preciso nel quale Carlo ha deciso di buttar giù appunti con l’idea che sarebbero diventati un libro. “Precisamente è stato dopo la vittoria in Coppa Italia - dice Forciniti - perché c’erano tutti i presupposti per rendere la stagione da straordinaria a memorabile”. Poi la stesura delle prime bozze, in pieno play off scudetto. Come si dice in questi casi, davvero un buon profeta. “È vero, ho iniziato a play off cominciati, naturalmente con tutti i rischi del caso perché nello sport non c’è mai nulla di scontato. Però avevo la sensazione che potesse essere l’anno giusto”. “La presenza costante in tribuna stampa è stata fondamentale per la stesura del libro perché vivere sul posto certe sensazioni, assaporare il clima del palazzetto, guardare negli occhi i giocatori a caldo dopo una vittoria importante o dopo una sconfitta pesante sono tutti aspetti che, per chi deve raccontare quello che vede e le emozioni che sente, sono imprescindibili. A tal proposito mi preme ringraziare il Corriere dell’Umbria e tutta la redazione sportiva perché mi hanno dato e mi danno la possibilità ogni domenica di mettermi alla prova e di provare a suscitare emozioni in chi legge”.