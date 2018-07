Sir, ecco la nuova Superlega: addio Piacenza

Il 2 luglio si è svolta a Bologna una Assemblea di Lega nel corso della quale sono state presentate le domande di ammissione ai campionati di Superlega e di Serie A2. Ora è in corso di svolgimento il lavoro della Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A che esaminerà la modulistica prodotta dai club. Il prossimo 11 luglio la Commissione passerà il risultato del proprio lavoro alla Fipav e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, in quel momento si avrà quindi l’elenco ufficiale dei team che potranno prendere parte ai due tornei.

Sono quattordici le società che hanno richiesto l’iscrizione al campionato di Superlega. Non ha richiesto l’iscrizione la Biancorosso Volley Piacenza.

Questo l’elenco delle compagini: New Mater Castellana Grotte, As Volley Lube Civitanova, Top Volley Latina, Powervolley Milano 2.0, Modena Volley Punto Zero, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Sir Safety Umbria Volley Perugia, Gs Porto Robur Costa Ravenna, Emma Villas Siena, Argos Volley Sora, Trentino Volley, BluVolley Verona, Callipo Sport Vibo Valentia.

In Serie A2 sono 27 le domande presentate: tra le aventi diritto, Volleyball Aversa ha ceduto il titolo alla You Energy Piacenza, Polisportiva Campegine ha ceduto il titolo a Cuneo Sport 2018, mentre ha rinunciato all’iscrizione Junior Volley Civita Castellana.

Manca ormai poco all’ufficializzazione anche dei calendari per la prossima stagione agonistica. La tre giorni di volley mercato verrà effettuata a Bologna dal 17 al 19 luglio, ma quest’anno cambierà la location. Il ritrovo è infatti fissato al Fico, il grande parco agroalimentare della città emiliana.