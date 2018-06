Sir, la gioia di Lanza per il triennale con Perugia: "Club perfetto per me"

Tre anni di contratto per lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza con il presidente Sirci che, dopo l'accordo con Trento, chiude anche quello con l'atleta di origine veronese. E proprio Lanza può finalmente esternare la sua gioia: "Sono felicissimo, arrivo in un grande club come Perugia ed in un ambiente perfetto per me". "La Sir Safety Conad Perugia comunica di aver raggiunto, dopo l'accordo con la società di Trento per la cessione a titolo definitivo, anche l'accordo con Filippo Lanza che si lega alla società del presidente Sirci con un contratto triennale", così recitava il comunicato del club bianconero.