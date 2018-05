In fila per i biglietti della finale scudetto: è febbre da Sir

Il food delivery conquista i centri storici di Roma e Milano

Milano (askanews) - Un business che sembra non conoscere crisi: la ristorazione in Italia continua a crescere e sempre di più si sceglie di affidarsi agli chef dei ristoranti. Con in più la variante tecnologica dei servizi di food delivery, come Deliveroo, che consentono di ordinare via app e ricevere i piatti a domicilio. "Gli italiani hanno speso più di 83 miliardi per mangiare fuori casa, ...