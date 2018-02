Si è sposato Mr Sir, Mosna testimone

Ci sono matrimoni e matrimoni. Quello di Gino Sirci è certamente un matrimonio vip. Il gran capo della Sir Safety Conad ha detto sì e si è sposato, ieri, in Comune con Monia. E’ stato il sindaco di Assisi Stefania Proietti a celebrare le nozze (rigorosamente celate fino a qualche giorno fa) tra il presidente della squadra fresca vincitrice della Coppa Italia e la bella compagna che lo segue passo passo anche nelle vicende sportive della squadra che sta facendo sognare tutti gli appassionati di volley perugini e non. Dopo il rito sobrio ma di grande eleganza, la coppia e gli invitati si sono trasferiti alla Locanda del Cardinale dove a deliziare gli ospiti ci ha pensato lo chef multistellato Enea Barbanera.

Ma udite udite, il matrimonio a sorpresa del popolare Gino non è passato inosservato pure per un altro motivo. Testimoni di nozze non erano gente qualsiasi e nemmeno i parenti degli sposi. Bensì, Diego Mosna e Miriana. Ovvero, il presidente di Trento e la sua signora. Per essere ancora più precisi, il numero uno di una delle 4 squadre più forti del volley italiano e che, negli ultimi anni, ha vinto tutto ciò che c’era da vincere in giro per il mondo. Cosa vuol dire? Semplice, semplice. Visto che Sirci ama ripetere - ora che vince più che mai - “Perugia regna”, ecco che da buon sovrano ha voluto suggellare il suo matrimonio come si faceva un tempo. Con un’alleanza strategica che manda un segnale preciso al volley nazionale. Sirci e Mosna insieme, Perugia e Trento amici. Un patto di ferro politico-sentimentale, quasi un segnale per le altre rivali...

Luca Mercadini