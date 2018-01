Final Four, più di 500 tifosi pronti a seguire la Sir Conad a Bari

Si mobilita il tifo organizzato della Sir Safety Conad Perugia pronto ad invadere il Pala Florio di Bari sabato 27 gennaio. Intanto la squadra di coach Bernardi è partita giovedì 25 alla volta della Puglia, venerdì 26 e sabato 27 le ultime rifiniture tecniche. Avversario in semifinale la Diatec Trentino. Circa 500, con autobus e tantissimi mezzi privati, partiranno “armati” di bandiere, striscioni e soprattutto di tantissima passione per la loro squadra del cuore. Certamente un supporto fondamentale per capitan De Cecco e compagni.