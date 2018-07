E45, lavori sulle rampe al 25 luglio

Avanzano i lavori di risanamento profondo del piano viabile sul tratto umbro della E45. Per consentire il completamento degli interventi sulle rampe dello svincolo di Montone, è necessaria la chiusura temporanea dello svincolo in ingresso e in uscita per i veicoli in direzione Cesena e solo in ingresso per chi viaggia in direzione Perugia-Terni. Il completamento è previsto entro mercoledì 25 luglio.

Gli interventi rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro.

I lavori attualmente in corso sul tratto umbro, per un valore di 65 milioni di euro, consistono in particolare nella completa rimozione della vecchia pavimentazione e nel rifacimento del piano viabile e della sovrastruttura stradale fino agli strati più profondi, compresa la sistemazione idraulica e il rifacimento della segnaletica orizzontale