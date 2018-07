Ancora fiamme in via Emilia

Ancora fiamme nell'edificio delle ex manifatture dei tabacchi in via Emilia a Umbertide, interessato la scorsa settimana dall'incendio in cui ha perso la vita il 55enne marocchino Saaid Rakrak, nella nottata del 3 luglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello dopo aver ricevuto la segnalazione di una lunga colonna di fumo che proveniva dal capannone e i carabinieri. Per i fatti del 3 luglio è in carcere Karim Ettermidou, marocchino di 39 anni senza fissa dimora e irregolare, accusato di omicidio in conseguenza di altro reato (l'incendio doloso).