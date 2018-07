Rogo nel capannone, ucciso dal monossido di carbonio

Potrebbero essere state le esalazioni dovute al monossido di carbonio ad uccidere il 55enne di origine marocchina deceduto nella notte tra il 3 e il 4 luglio in un casolare alla periferia di Umbertide dopo che un suo connazionale lo aveva cosparso di alcol. E' il primo parziale esito dell’autopsia che è stata eseguita nella mattinata del 6 luglio dal medico legale Sergio Scalise Pantuso, come disposto dal pubblico ministero titolare del fascicolo, Gemma Miliani. In carcere, con l’accusa di omicidio, si trova un connazionale 49enne della vittima, che però nega di aver appiccato l’incendio. Secondo quanto ricostruito i due avevano discusso pesantemente poche ore prima del rogo per una birra non pagata.