Paola Avorio rinuncia ad entrare in consiglio comunale

Paola Avorio, candidata sindaco alle ultime elezioni del Comune di Umbertide, appoggiata dal Pd e da due liste civiche, non entrerà in consiglio comunale. La sfida che l'ha vista al ballottaggio con Luca Carizia, sostenuto da Lega, FdI e FI, si è conclusa con la vittoria del candidato del centrodestra. "Ritengo - ha fatto sapere Avorio - che per assolvere tale compito occorrano tempo e impegno che, per motivi strettamente professionali, non sono nelle condizioni di assicurare. La difficoltà oggettiva di poter conciliare professione e natura di questo ruolo politico mi impone di rinunciare alla nomina a consigliere comunale".