Fiamme in un deposito di rotoballe

Incendio di rotoballe in un deposito a Città della Pieve. Intorno alle 12 del 25 luglio due squadre di vigili del fuoco sono intervenute con tre mezzi, una proveniente dalla sede centrale ed una dal distaccamento volontario di Città della Pieve, in un deposito di rotoballe in località Ponticelli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Fortunatamente non ci sono stati feriti.