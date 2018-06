Muore schiacciato dal trattore

Tragedia sul lavoro nelle prime ore della mattinata di ieri a San Feliciano, frazione del Comune di Magione. Con un anziano che, mentre era intento a lavorare sul proprio terreno agricolo, è caduto dal suo trattore. Rimanendo schiacciato dai cingoli del mezzo. Immediati sono scattati i soccorsi, con la disperata corsa in ospedale che non è servita a strappare l’uomo alla morte. Sul luogo dell’accaduto, oltre al 118, sono piombati i carabinieri di Città della Pieve. Che hanno acquisito i primi elementi utili per risalire alle cause dell’incidente.