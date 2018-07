Clandestino egiziano espulso dalla polizia

Dopo l’operazione di martedì 24 luglio, in cui è stata sgomberata una casa occupata illegalmente da stranieri, nei successivi accertamenti è stato rintracciato un egiziano risultato irregolare. Il giovane, in Italia in virtù di un permesso di soggiorno per minore età, che era stato poi rinnovato dal giudice fino al compimento del 21esimo anno di età, in quanto affidato ad una struttura, avrebbe dovuto, alla scadenza del termine concesso, trovare un lavoro per essere in grado di mantenersi economicamente e così poter restare regolarmente sul territorio nazionale. Questo però non è successo e, al contrario, l’egiziano ha riportato nell’ultimo anno ben due condanne a Terni: una per detenzione e spaccio di stupefacenti e un’altra per rissa. E così, considerato il suo comportamento pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato espulso e immediatamente accompagnato dall’ufficio immigrazione della questura al centro di permanenza e rimpatrio di Brindisi.