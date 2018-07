Blitz in uno stabile occupato da immigrati

All'alba di martedì 24 luglio, a Terni, polizia di Stato, carabinieri e polizia locale sono intervenuti in uno stabile in fase di ristrutturazione in via Tre Venezie dove da alcuni giorni i passanti avevano notato un viavai sospetto di stranieri. Sono stati rintracciati 3 immigrati: un egiziano minorenne di 17 anni, un nordafricano clandestino e un egiziano di 18 anni. Al momento del blitz i 3 si sono barricati in casa, ponendo dei paletti dietro la porta di ingresso e poi sono fuggiti lungo la ferrovia saltando da una finestra al primo piano. Inseguiti e bloccati, sono stati tutti accompagnati in questura per ulteriori accertamenti da cui è emerso che il minore già collocato in una comunità per minori di Montecastrilli era fuggito da un’altra comunità in provincia di Latina dove era stato trasferito da pochi giorni. Per tale motivo è stato riaffidato agli operatori della comunità. L'egiziano è risultato gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti e non aveva osservato il divieto di dimora a Terni. Il magrebino è stato invece nuovamente espulso con accompagnamento coattivo al centro di permanenza e rimpatrio di Brindisi. L’abitazione che era stata ridotta in pessime condizioni igienico-sanitarie è stata chiusa dal proprietario che in attesa degli interventi di manutenzione provvederà a murare la porta d’ingresso e le finestre per evitare nuove intrusioni illecite.