Stalking sulla ex, patteggia la pena

Più di 20 episodi sono stati contestati a un sessantenne di Amelia, residente a Terni, che in tribunale ha patteggiato una pena, sospesa, pari ad 8 mesi di reclusione per i reati di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna - anche lei ternana - danneggiamento e violenza privata. Dopo il patteggiamento, l'uomo - difeso dall'avvocato Francesca Mancini - si è visto revocare i domiciliari ed è tornato in libertà.