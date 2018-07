Scafista tunisino espulso dopo il patteggiamento

Lo scafista tunisino che aveva aggredito un poliziotto della squadra mobile, venerdì 20 luglio ha patteggiato la pena davanti al giudice del tribunale di Terni, Massino Zanetti. Al termine dell'udienza è stato prelevato da personale della polizia di Stato ed espulso dal territorio nazionale mediante accompagnamento coattivo al centro permanenza e rimpatri di Potenza. Infine per l'altro straniero arrestato di notte per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver danneggiato un'auto in via Petrini, il giudice Massimo Zanetti ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.