Morto in via Fratti, lunedì l'autopsia, per i familiari si tratta di suicidio

Verrà eseguita lunedì presso l’istituto di medicina legale del Santa Maria di Terni, l’autopsia sul 61enne originario di Narni, trovato senza vita nel primo pomeriggio di mercoledì nella sua abitazione di via Fratti, a Terni. L’uomo giaceva nella vasca da bagno con i polsi tagliati. Dall'esame ci si attendono risposte chiare in ordine alle lesioni che, ad un primo esame esterno, sarebbero state riscontrate. Da queste dipendono gli sviluppi successivi di un’indagine, quella condotta dal pm Raffaele Iannella e dalla squadra mobile di Terni, che non può dirsi affatto chiusa. Circa l’ipotesi del suicidio, la prima formulata il giorno del ritrovamento della salma ed attualmente la più attendibile, i familiari del 61enne sostengono che sia l’unica plausibile e non ve ne siano altre in corso di valutazione. Spetterà agli inquirenti unire le componenti di un puzzle fatto anche di sopralluoghi - quelli della polizia scientifica sul posto -, testimonianze e tabulati telefonici. Di certo c’è che nessun dubbio verrà sottovalutato o lasciato in sospeso.