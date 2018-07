La fontana di piazza Europa sarà illuminata

"Con un intervento di qualche centinaio di euro e tanta tenacia siamo riusciti - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Enrico Melasecche - a ridare la funzionalità idrica alla fontana di piazza Europa. Interverremo prestissimo anche su alcuni tratti del rivestimento di travertino che attualmente sono distaccati. Si tratta di lavori contenuti che comunque sono passi importanti contro il degrado, con il catino asciutto della fontana che rischiava di diventare un raccoglitore di rifiuti. Resta aperto il problema della illuminazione notturna che rappresenta un valore aggiunto scenografico importante e che cercheremo di risolvere, quantificando innanzitutto i costi dell'intervento e poi valutando il dà farsi, sempre nell'ambito del quadro finanziario dissestato dell'Ente. Mi ha fatto dispiacere a distanza di anni dalla realizzazione ritrovare la fontana in condizioni precarie. Rammento ancora quando, come amministratore della giunta Ciaurro, con l'architetto Portoghesi, valutammo questo intervento in una piazza che all'epoca era piena di macchine, con bitume rattoppato, priva di illuminazione, poi abbiamo costruito un nuovo spazio fruibile da tutta la città. A tal proposito con grande commozione e stima ricordo la figura dell'architetto del comune di Terni Massimo Romani che ha contributo a questa opera. Sono profondamente convinto che la fontana di Piazza Europa possa diventare uno dei punti di riferimento di Terni, non abbandono il progetto di mettere in sincronia un supporto musicale con i getti d'acqua, creando qualcosa di unico per una città più attrattiva. Un obiettivo che può essere raggiunto con l'apporto di sponsor così da non gravare sulle casse dell'Ente".