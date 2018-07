Richiedente asilo danneggia un pub e auto in sosta, arrestato

E’ stato arrestato dalla Polizia di Stato il 32enne che nella notte tra giovedì e venerdì ha creato il caos in una via del centro storico, una di quelle della movida ternana.

Ubriaco, prima ha danneggiato delle auto parcheggiate e poi è entrato in pub dove ha chiesto da bere, al rifiuto del titolare, ha iniziato a spaccare delle bottiglie e ad inveire contro i presenti.

Una pattuglia della Volante è arrivata in pochissimo tempo, ma gli agenti hanno faticato non poco a calmarlo e nell’energica azione di contenimento, uno di loro è rimasto leggermente contuso e ne avrà per 5 giorni.

Cittadino gambiano, in Italia in virtù di una richiesta di asilo, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per danneggiamento, al momento si trova rinchiuso nelle celle di sicurezza della questura in attesa della direttissima.