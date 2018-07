Lotta allo spaccio, arresti e denunce della Guardia di finanza

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, nell’ambito dei servizi finalizzati al

controllo economico del territorio e connessi ad attività di prevenzione e repressione dei

fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha disposto un’intensificazione dell’attività di

contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo che ha portato, a partire dai

primi di giugno, alla denuncia di 8 soggetti, di cui 4 in stato di arresto, alla segnalazione di

12 persone alle competenti Prefetture, al sequestro di circa 300 grammi di stupefacente (tra

hashish, marijuana, eroina e cocaina), nonché all’avvio delle procedure di espulsione nei

confronti di 2 extracomunitari già gravati da decreto di espulsione dal territorio dello Stato.

In particolare, i militari della Compagnia di Terni hanno individuato, presso un parco nella

prima periferia della città, un cittadino albanese intento a cedere ad un italiano una dose di

5 grammi di cocaina al prezzo di € 300. Di fronte a tale condotta, le Fiamme Gialle hanno

proceduto all’arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/90.

Il cedente, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 73 grammi

della stessa sostanza stupefacente, mentre nel corso della successiva perquisizione

domiciliare d’iniziativa, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro ulteriori 31 grammi di

cocaina e 210 grammi di sostanza da taglio. L’albanese, arrestato, è stato associato alla

Casa Circondariale di Terni.

Sempre i militari della Compagnia di Terni, presso il parco cittadino “Gianfranco Ciaurro”,

hanno tratto in arresto un cittadino senegalese, già gravato da un Ordine del Questore di

Terni a lasciare il territorio dello Stato, che aveva ceduto, a quattro italiani, marijuana per

complessivi 4,5 grammi ed era in possesso di ulteriori grammi 5 della stessa sostanza e di

oltre 100 euro frutto dell’attività di spaccio posta in essere. Associato alla Casa Circondariale

di Terni, dopo il rito direttissimo di convalida, nei confronti dello stesso è stato disposto

l’obbligo di dimora presso il Comune di San Venanzo, dove il senegalese è risultato

domiciliato. Nei confronti degli avventori si è proceduto con la segnalazione, ex art. 75 del

D.P.R. 309/90, alla Prefettura di Terni.