Immigrato accoltella un poliziotto

Far west nel centro di Terni dove un giovane immigrato tunisino, fermato per un normale controllo, ha ferito un poliziotto, colpendolo con un coltello a una mano. L'episodio è accaduto poco prima della mezzanotte di giovedì 12 luglio a corso Vecchio mentre in centro si trovavano diversi passanti. L'aggressore è riuscito a fuggire, ma la polizia lo sta cercando in tutta la città. Il poliziotto è stato ricoverato in ospedale.