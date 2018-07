E' pronta la prima giunta Latini

Migranti, Vauro a digiuno di giustizia: ''Qui perchè prima gli italiani''

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2018 10-07-17 Vauro a digiuno di giustizia in solidarieta coi migranti Qui perche prima gli italiani E’ stata indetta per oggi, 10 luglio 2018, alle 12.00, una Giornata di digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti. Preti di strada, missionari e suore, per manifestare il loro dissenso rispetto alle politiche migratorie del ministro dell’Interno e del Governo, ...