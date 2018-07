Arrestato per spaccio vicino a un condominio

Arrivato in città da una decina di giorni e subito arrestato dalla polizia, il clandestino tunisino 26enne colto in flagranza di reato, lunedì 9 luglio, a Terni, dalla sezione antidroga della squadra mobile. Gli agenti lo avevano notato passando di recente in via Farini dove era arrivata una segnalazione dai residenti di un condominio che avevano notato uno strano andirivieni proprio all’ingresso del palazzo. Dopo altri appostamenti l'uomo è stato arrestato e la sua abitazione perquisita: all’interno tutto il materiale per il confezionamento, 300 euro in contanti, numerose singole dosi di cocaina, eroina ed anfetamine, oltre al vistoso cappello di paglia e alla maglietta che indossava in occasione della prima segnalazione.