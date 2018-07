Medicina del dolore, ospedale all'avanguardia

L’ospedale "Santa Maria" di Terni si conferma centro di riferimento per la medicina del dolore e dopo la certificazione europea ricevuta nel 2016 dalla European league against pain, all’inizio di giugno, in occasione del 41esimo congresso nazionale dell'Aisd svoltosi a Roma, è arrivato un nuovo riconoscimento per la Clinica medica-reumatologia e Terapia medica del dolore e per il suo direttore, il professor Stefano Coaccioli, al quale è stata assegnata la presidenza dell’Associazione italiana per lo studio del dolore.