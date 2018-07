Effetto Mondiali: brasiliana sotto choc in ospedale

I carabinieri l'hanno trovato distesa a terra in viale Cesare Battisti, a Terni, mentre urlava disperata e in lacrime, accanto al suo cagnolino. Quando si sono avvicinati hanno capito che la quarantenne brasiliana, oltre ad avere alzato un po' troppo il gomito, era disperata per la sconfitta della sua squadra del cuore ai Mondiali di calcio in Russia. La donna è stata quindi accompagnata dal 118, nella tarda serata di venerdì 6 luglio, all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Molti i sudamericani che hanno seguito la partita del Brasile contro il Belgio anche in locali pubblici della città.