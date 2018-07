Carambola di auto in galleria

Tra San Gemini e Terni, nel corso del tardo pomeriggio di venerdì 6 luglio, il traffico lungo la E45 è stato provvisoriamente rallentato a causa di un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento un tamponamento tra quattro autovetture, che per fortuna non ha causato feriti, si è verificato all'interno della galleria Collecapretto. Il personale dell'Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.