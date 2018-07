Tifosi irpini denunciati dalla polizia

In occasione dell’ultima partita casalinga dello scorso campionato fra la Ternana e l’Avellino, nel corso della serata di venerdì 18 maggio, si erano verificati alcuni episodi di intemperanza nell’area riservata al settore ospiti da parte di tifosi irpini, con accensione di fumogeni e petardi, sia all’interno del settore, che nell’area del relativo parcheggio. Alcuni di questi fatti sono stati filmati dalla polizia scientifica e dalle telecamere interne dello stadio Liberati di Terni, dal cui esame gli agenti della Digos, in collaborazione con l’omologo ufficio avellinese, sono risaliti ai presunti responsabili, individuandone gli autori in quattro episodi separati. Si tratta di giovani di età compresa fra i 28 e i 38 anni, residenti ad Avellino e provincia, nei cui confronti è scattata la denuncia a piede libero per la violazione della legge 401 del 1989 e l’iter per l’applicazione della misura del Daspo.