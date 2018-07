Rinviato a giudizio per violenza su un bimbo

Economia

Borse europee chiudono deboli

Le Borse europee chiudono deboli, in una giornata priva del riferimento di Wall Street, chiusa per la festività del 4 luglio. A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,36%, lo spread tra Btp e Bund è in calo a 234,5 punti base. In calo anche Londra -0,27% e Francoforte -0,26%, rialzo frazionale per Parigi +0,07%. A Piazza Affari in rosso il lusso, il comparto tecnologico e l’auto; sulla parità i ...