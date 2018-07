Trapianto di fegato, esperti a confronto

Il trapianto di fegato è il tema della due giorni scientifica organizzata dal direttore della struttura complessa di Epatologia e Gastroenterologia dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Mariano Quartini, e dalla responsabile della struttura semplice dipartimentale di Epatologia della Usl Umbria 2, Maria Oliva Pensi. L’evento si svolgerà il 5 e 6 luglio nella sala convegni dell’hotel Albornoz di Spoleto con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali. Alla luce dei nuovi scenari che si aprono per l’epatologia, l’argomento è di grande interesse anche in Umbria, pur non essendo presente un centro trapianti per il fegato, perché consente di approfondire un aspetto della salute importante dal punto di vista sia etico che organizzativo, con riferimento anche ai rapporti tra centri trapianto e centri epatologici periferici.