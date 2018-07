A fuoco fabbrica che recupera pneumatici, allarme inquinamento

Fiamme nella zona industriale di Nera Montoro. Un incendio si è sviluppato intorno alle tre di domenica mattina in una fabbrica di Nera Montoro che si occupa del recupero di pneumatici usati. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Terni e di Amelia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle otto di domenica.

“Dallo spegnimento in poi - scrive il sindaco di Narni Francesco De Rebotti sulla sua pagina Facebook - le attività hanno riguardato il raffreddamento del materiale e tali attività proseguiranno per tutta la giornata di oggi. Stiamo valutando di emettere un'ordinanza cautelativa come avvenuto in altre occasioni al fine di effettuare gli approfondimenti del caso in piena tutela della cittadinanza.

La frequenza di questi episodi è preoccupante (se non ricordo male il terzo negli ultimi anni). Nei prossimi giorni, non appena conclusa questa ulteriore emergenza, ci attiveremo per valutare azioni di denuncia nelle sedi opportune”.