Denunciato dopo una lite in un parcheggio

A Terni, nel corso del primo pomeriggio di martedì 26 giugno, una banale lite nel parcheggio di un supermercato, ha portato alla denuncia di un 60enne ternano di origini campane per lesioni personali e calunnia, per aver dato una versione dei fatti non corrispondete alla verità, dove accusava l’altra parte di avergli procurato delle lesioni. Gli accertamenti della questura hanno evidenziato, con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza del parcheggio, il reale svolgimento dei fatti: il 60enne, dopo aver indicato la portiera all’uomo, che l’aveva subito chiusa, aveva caricato la spesa, ma avendo visto che l’altro l’aveva aperta di nuovo, gli aveva tirato un pacco di zucchero e poi, per riprenderlo, si era introdotto nell’abitacolo, dove aveva colpito ripetutamente al volto e all’addome l’uomo, un 57enne di Terni, che era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Santa Maria che avevano riscontrato lesioni allo zigomo giudicate guaribili in 10 giorni.