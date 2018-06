Polizia stradale in campo contro la droga

La polizia stradale di Terni ha partecipato alla manifestazione “Vinci per la vita”, che si svolta nel pomeriggio di martedì 26 giugno presso la struttura Passepartout Village in concomitanza con la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. La partecipazione della polizia stradale di Terni è stata fortemente richiesta dal responsabile dell’associazione Narconon che da anni opera nel campo della riabilitazione e prevenzione delle tossicodipendenze e che ha organizzato l’evento in collaborazione con l0Asd Nuova Accademia di Terni. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 20 giovani di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, con lo scopo di ribadire con forza i rischi cui si espone chi fa uso di sostanze stupefacenti, trasmettendo ai partecipanti le corrette informazioni sul tema delle dipendenze e della relativa prevenzione di questo fenomeno. La manifestazione ha attirato anche l’interesse dei genitori che hanno partecipato attivamente all’incontro e successivamente hanno assistito al torneo di calcetto disputato dai ragazzi per l’occasione.