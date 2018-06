Ecco il nuovo consiglio comunale

New York, party della vittoria per la democratica Ocasio-Cortez

New York, (askanews) - Il party della vittoria per la giovane Alexandria Ocasio Cortéz: a New York nel collegio di Bronx e Queens la giovane attivista è riuscita a sconfiggere nella corsa delle primarie democratiche il deputato Joe Crowley in carica da vent'anni. Candidata del popolo, mezza portoricana, contro il candidato dell'establishment del partito; donna 27enne contro uomo bianco di più di ...