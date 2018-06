Primo giorno in Comune per il sindaco Latini

Primo giorno in Comune per il nuovo sindaco di Terni, Leonardo Latini, che si è insediato nel corso della mattinata di martedì 26 giugno a palazzo Spada. Nello stesso tempo sono stati proclamati i nuovi consiglieri comunali con l'assemblea che si riunirà entro un massimo di 20 giorni. Tempi ancora più rapidi, invece, per la giunta che potrebbe comprendere fino a 9 assessori, oltre al sindaco.