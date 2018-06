Valanga verde in consiglio comunale

A poche ore dall'elezione di Leonardo Latini come sindaco di Terni, già si pensa alla nuova geografia politica del consiglio comunale. La maggioranza avrà 20 consiglieri, oltre al sindaco: 13 della Lega, 4 di Forza Italia, due di Fratelli d'Italia e uno di Terni Civica. All'opposizione ne resteranno 12: 7 al Movimento Cinque stelle, 4 al Partito democratico e uno a Senso Civico. La prima seduta del consiglio comunale sarà presieduta da Francesco Ferranti (FI), il consigliere che ha preso più voti alle elezioni in rapporto a quelli del suo partito.