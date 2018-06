Latitante arrestato mentre guarda i mondiali in tivù

I carabinieri della stazione di Brindisi centro, insieme ai militari della compagnia di Terni, hanno tratto in arresto Andrea Errico, 27enne di Brindisi, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’appello di Lecce. Il giovane, con numerosi precedenti penali alle spalle per reati contro la persona e il patrimonio, prima di essere colpito dal provvedimento di cattura della Corte d’appello era stato collocato agli arresti domiciliari a Brindisi dopo una rapina commessa in provincia di Lecce. Comunque già a gennaio era stato dichiarato latitante, in quanto, mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora a Brindisi, si era allontanato dalla città raggiungendo la moglie a Catania. Evidentemente l’aria di Brindisi non era di suo gradimento e così anche verso la fine del mese di febbraio il giovane aveva nuovamente deciso di troncare i contatti con la città, rendendosi irreperibile. In questa ultima circostanza aveva avuto il cattivo gusto di telefonare al comandante della stazione carabinieri di Brindisi centro, ripromettendosi di non finire mai più in galera. Sono così iniziate le ricerche del 27enne da parte dei carabinieri che sono riusciti a localizzarlo dopo quattro mesi di ricerche in una tranquilla frazione di Terni, a Papigno, dove aveva preso in affitto un appartamento in un residence, in cui ha trascorso le ultime ore di fronte al televisore assistendo ai match dei mondiali di calcio e dove è stato sorpreso dai militari, entrati nell’appartamento con le chiavi, acquisite dal figlio di 14 anni con uno stratagemma. Nel corso delle operazioni di cattura i carabinieri di Brindisi sono stati coadiuvati dai colleghi della stazione di Papigno e della compagnia di Terni. Dopo le formalità di rito Andrea Errico è stato condotto nel carcere di Terni a disposizione dell’autorità giudiziaria.