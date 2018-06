Blitz antidroga al parco Ciaurro

A Terni non conosce soste l’attività di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti sul territorio da parte della polizia di Stato e, con l’arrivo dell’estate, i parchi cittadini sono dei veri e propri “sorvegliati speciali” da parte della sezione antidroga della squadra mobile, che nei giorni scorsi, durante dei servizi intensificati, predisposti dal questore Antonino Messineo, ha identificato al parco Ciaurro numerose persone. Tra queste, due giovani stranieri, di cui un tunisino appena 18enne, trovato in possesso di alcune dosi di hashish, sono stati segnalati come assuntori di droga in Prefettura. E' stato sequestrato anche un notevole quantitativo di sostanza stupefacente, trovato in vari punti della vegetazione: 15 involucri contenenti cocaina, 10 contenenti eroina e altri pacchetti contenenti un totale di 10 grammi di marijuana