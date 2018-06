Disagi per un guasto alla rete idrica

Marisa Tomei: #MeToo è arrivato al momento giusto

Cagliari (askanews) - Thriller, comics e serie tv. Non rischia certo di annoiarsi Marisa Tomei. L'attrice premio oscar non ha un attimo di tregua, presa fra promozioni dei suoi film in uscita e impegni sui set. In un raro momento di pausa è volata in Sardegna per tenere a battesimo la prima edizione di "Filming Italy Sardegna Festival", la tre giorni dedicata al cinema che si è tenuta al Forte ...