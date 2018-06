Attesa per il corteo dei doni

Ad Acquasparta è partito l'ultimo week end della festa del Rinascimento con eventi, sfide e taverne. Nella serata di sabato 16 giugno la sfida tra contrade con il grande gioco dell'oca. Uno spettacolo unico nel suo genere e molto sentito da tutti i contradaioli. Domenica 17 giugno, alle 22, il grande corteo dei doni, imperdibile per chi non ha partecipato al corteo iniziale del 2 giugno. Merletti pizzi e centinaia di figuranti riporteranno il pubblico indietro di 400 anni, proprio ai tempi di Federico Cesi. Nella stessa serata, lo spettacolo allegorico "Sant'Antonio e il dono del fuoco", per finire con l'attesissima proclamazione della contrada vincitrice delle chiavi della città. Da non perdere le 3 taverne, con prelibati piatti tipici locali.