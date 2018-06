Muore schiacciato da un mezzo agricolo

Perde la vita a 76 anni, sotto il peso di un mezzo agricolo. È accaduto nella tarda serata di venerdì in un campo in località Osarella, la piccola frazione a una decina di chilometri da Orvieto, dove l'uomo approfittando delle ultime luci del giorno era intento a svolgere alcune attività. A dare l'allarme, poco dopo le 20, è stata la moglie dell'uomo non vedendolo rientrare a casa. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto. È stato comunque necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto per recuperare la salma dell'uomo. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario.