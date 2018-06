Denunciato per truffa a 4 ristoranti

I carabinieri di Piediluco hanno denunciato il 33enne reatino G.M. L’uomo, spacciandosi per il presidente della Pro loco di Viterbo, è riuscito a truffare quattro ristoratori della zona compresa tra Marmore e Piediluco. Con la scusa di sponsorizzare l’organizzazione di un inesistente raduno di 500, il celebre modello Fiat degli anni ’60, il fantomatico rappresentante dell’associazione si è fatto consegnare la somma complessiva di 450 euro. L’uomo non aveva messo in conto, però, che utilizzare la partita Iva di uno dei ristoranti truffati non era proprio una buona idea. E’ infatti grazie a questo particolare che una delle ristoratrici truffate si è messa in contatto con la collega, titolare della partita Iva indebitamente utilizzata per firmare la ricevuta di un’altra truffa messa a segno dall’uomo, e insieme hanno scoperto il raggiro. L'uomo è stato pertanto denunciato per truffa aggravata e continuata alla procura della Repubblica di Terni.