Giombini, ottimo esordio agli Europei d'Olanda Ora sotto con la Spagna

Ha cominciato nel migliore dei modi la perugina Laura Giombini nella prima giornata degli Europei di beach volley in Olranda, in coppia con Marta Menegatti. Le azzurre hanno battuto la coppia testa di serie numero uno. Le tedesche Laboreur-Sude si sono dovute arrendere alla bella gara delle italiane che si sono imposte per 2-1 (21-18, 18-21, 15-6). Poi Giombini e Menegatti hanno fatto centro senza giocare la seconda gara in programma, per il forfait della coppia polacca Kolosinska-Kociolek. Adesso, per la terza garra in programma il 18 luglio alle 15, Giombini e Menegatti se la vedranno contro le spagnole Liliana-Elsa e cercheranno l'accesso diretto agli ottavi di finale.