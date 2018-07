Qualità al potere, che attesa per Francia-Belgio: chi vince è in finale

Europa-resto del mondo 4-0. E si parte subito con il turbo per le semifinali dei Mondiali di calcio in Russia in attesa di Croazia-Inghilterra. Francia-Belgio è per palati fini, per esteti oltre che per appassionati di tattica. Bleus e Diavoli Rossi si giocano una chance pesante martedì 10 luglio, alle 20 ora italiana, a San Pietroburgo. I francesi, che cercano di bissare il successo del 1998 contro il Brasile, non vanno in semifinale dal 2006. Per i belgi, invece, l’ultima semifinale è datata 1986. Da una parte, giusto per fare due nomi, Mbappé e Griezmann, tre gol a testa finora e, dall’altra, il gigante Lukaku, 4 reti all’attivo, e il folletto Hazard, due firme per il momento. I Bleus sono la nazionale con l’età media più bassa, 26 anni e 10 giorni, il Belgio è arrivata così lontano grazie a una generazione di fenomeni, che può contare, fra gli altri, su Courtois tra i pali e un certo De Bruyne, campione d’Inghilterra in carica con il Manchester City, o Ciro Mertens nel pacchetto più avanzato. La vigilia è fatta, si sa, anche di pretattica. "Saremo pronti e ci adatteremo all’organizzazione del Belgio, qualunque essa sia, per via dell’assenza di Thomas Meunier. Il Belgio non è in semifinale per caso, ho preparato i miei giocatori per diverse possibilità e non sono legato alla loro formazione", sono le parole alla vigilia del ct francese, Didier Deschamps. E Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio assistito dal francesissimo Thierry Henry in panchina, spiega: "Quando sei in semifinale di Coppa del Mondo rimani concentrato, abbiamo l’opportunità di continuare a crescere, sappiamo che giocheremo contro una squadra con giocatori che possono vincere la partita da soli, quindi dovremo essere al top fino al 90’. È la partita perfetta per stare concentrati, non siamo soddisfatti della semifinale". L’appuntamento con la storia è lì, dietro l’angolo.