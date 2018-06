Sir, l'ex Russell: "Per me un momento dolce amaro"

L’asse d’intesa tra Perugia e Trento ha portato ad un rimescolamento di carte soprattutto nell’ultima fase del mercato, lo scambio di cui tutti hanno parlato sicuramente con più interesse è quello tra Lanza e Russell e proprio a quest’ultimo durante l’appuntamento modenese della Volleyball Nations League abbiamo chiesto delle sue emozioni. “E’ un momento dolce amaro, sono felice di andare in una squadra molto forte con una società dalla grande storia, a Perugia lascio però una squadra altrettanto forte con una società molto professionale ed una bella città, spero che andrà tutto bene in questa nuova avventura, sicuramente ci sarà modo di rivederci durante il campionato”. In un contesto internazionale con un mondiale alle porte è stato impossibile non parlare di previsioni per il futuro. “ Abbiamo tanti giocatori forti in nazionale e questa estate ci sarà tanto tempo per prepararci per l’appuntamento dei mondiali e sarà durissima, con la squadra giocheremo a Bari e poi forse ancora in Italia in un torneo dove daremo tutto”. -Una lunga attesa. - “Sarà un’estate molto intensa ed eccitante sia appunto per il Mondiale che per l’emozione di affrontare una nuova sfida in un campionato che si da ora sembra di altissimo livello, arriveranno dei giocatori molto forti e sono impaziente di vedere cosa succederà”.