Ranocchia e la sua onlus in aiuto dei bambini

Andrea Ranocchia e la sua onlus in poco più di un anno di attività hanno aiutato soprattutto bambini in difficoltà. In Umbria le donazioni hanno riguardato la Dsa di Assisi a beneficio dei bambini vittime di disturbi dell'apprendimento. La cooperativa La Semente di Bastia è stata aiutata per via del suo impegno in favore di ragazzi autistici. Proventi sono andati anche in favore dei terremotati di Visso, mentre a Torino il progetto Insuperabili ha cercato di favore la pratica dello sport per i portatori di handicap.