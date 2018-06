Brasile a fatica, Costa Rica piegato nel recupero con Coutinho e Neymar

Brasile-Costa Rica 2-0 nell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali 2018. Decisive le reti di Coutinho al 93’ e Neymar al 96’. Verdeoro che salgono a quota 4, Ticos che restano a zero e sono eliminati con un turno di anticipo. Nell'altra partita colpo della Svizzera che dunque raggiunge in classifica la Selecao: gli elvetici hanno battuto la Serbia (che resta ferma a 3) per 2-1 grazie a un gol di Shaqiri al 91'.